Suluova OSB'ye 50 milyon liralık yatırım

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaklaşık 600 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı 50 milyon liraya mal olacak tesisin arsa tahsisi için imzalar atıldı.

Ayakkabı tabanı ve taban ham maddesi üretimi yapılacak tesiste ilk etapta 6-7 ay içerisinde ön yatırımın gerçekleşmesiyle 200'den fazla kişinin istihdamının sağlanmasının planlandığını belirten Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Akabinde 30 aylık süre içerisinde yatırım boyutu 50 milyon TL'yi bulacak ki bu Suluova ilçemizde ve ilimizdeki en büyük yatırımlardan bir tanesi olacak. Ayrıca burada yaklaşık 600 insanımız iş imkanına sahip olacak. Suluovamız özellikle ayakkabı tabanı üretimi konusunda Türkiye'nin önemli üslerinden birisi haline gelecek” dedi.

Yatırımcı firma yöneticisi Ahmet Kayalı da, “Ayakkabı sektöründe Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Daha iyi şeyler olacağına inanıyoruz. Dileriz burası bir başlangıç olur. Çünkü firma olarak başka bölgelerde de yatırım artırma gibi düşüncelerimiz, projelerimiz var. Gelecekte onları da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Faaliyet gösteren 28 firmada 2 binden fazla kişinin istihdam edildiği Suluova OSB'ye olan ilginin her geçen yıl arttığını anlatan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise yeni yatırımcı firmaya 80 bin metrekarelik arsanın tahsis edildiğini söyledi.

Suluova OSB'nin genişlemesi konusunun gündeme getirilmesinin zamanının geldiğine işaret eden Üçok, daha gelişmiş, zenginleşen, nüfusu artan Suluova ve Amasya'yı görmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Turgut Aksu'nun da katıldığı programda arsa tahsisi için yapılan protokol imzalandı.