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Suluova OSB'ye son 6 ayda 24,5 milyon yatırım

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) son 6 ayda 24,5 milyon TL’lik yatırım yapıldığını açıkladı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) son 6 ayda 24,5 milyon TL'lik yatırım yapıldığını açıkladı.


Suluova Belediye Başkanı ve aynı zaman da Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Üçok, "OSB'mizde son 6 ay içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecek, Türkiye ve Amasya ekonomisine katma değer sağlayacak 5 firmamız toplamda 24 milyon 500 bin TL yatırım yapmışlardır" dedi.


Açıklamalarının devamında ise Suluova üretim ve lojistik alanında çok iyi konumda olduğunu belirten Başkan Üçok, "Üretim ve lojistik alanlarında çok önemli bir noktada bulunan Suluova OSB'miz yeni üretim alanları ve genişleme alanıyla inşallah yakın bir zaman da önemli bir üretim üssü haline gelecektir. Firmalarımıza sağladıkları katma değer için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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