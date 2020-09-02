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Suluova OSB'ye yeni yatırımcı

Suluova Belediye Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Üçok, Suluova OSB’ye yeni yatırımcı müjdesini verdi.

Suluova Belediye Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Üçok, Suluova OSB'ye yeni yatırımcı müjdesini verdi.


Başkan Fatih Üçok, Suluova OSB'ye yeni yatırımcılar kazandıracaklarını açıkladı. Son olarak plastik-enjeksiyon üretimi yapacak olan şirketin yetkilisi Engin Alim'i makamında kabul eden Başkan Üçok yaptığı açıklamada, “İlçemiz Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapmayı planlayan şirket yetkilisi Engin Alim ve Suluova OSB Yönetim Kurulumuz ile bir araya geldik. İlçemizin işini ve aşını büyültmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arsa tahsis ettiğimiz firmamıza yatırımları için teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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