Suluova soğanına coğrafi işaret tescili

Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilerin ‘kırmızı altın' diye adlandırdığı ‘Suluova soğanı' coğrafi işaretle tescil edildi.

İlçedeki verimli arazilerde 50 yılı aşkın süredir üretimi yapılan kuru soğan, Amasya Valiliği ile Suluova Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) başvurusuyla alınan coğrafi işaret belgesiyle Şehzadeler Şehri'nin 14. tescilli ürünü oldu. Soğana coğrafi işaret alınması bugünlerde hasadına başlayan üreticilerini de sevindirdi.

‘Kırmızı altın' diye adlandırılıyor, 40 bin ton rekolte bekleniyor

Lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi olan Suluova soğanının kış dönemi tüketimde önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirten Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, 1990'lı yıllarda kilosu 1 doları bulan fiyatıyla üreticisini sevindirdiği için çiftçilerin ‘kırmızı altın' diye adlandırdığı üründen bu yıl 40 bin ton rekolte beklediklerini açıkladı. Tarımda ve sanayi de her geçen yıl gelişim kat eden bir ilçe olduklarına vurgu yapan Turgut Aksu, Suluova kırmızı etine de coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını hatırlattı. Aksu, ayrıca kentteki marka ürünlere coğrafi işaret alınması için çaba gösteren Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.

“Soğan giren eve doktor girmez”

Suluova'yı ‘soğanın anavatanı' şeklinde adlandıran AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, “Soğan gerçekten yemeklerin en önemli katkısı. Sağlık içinde faydalı. Soğan giren eve doktor girmez” dedi.

Amasya soğan üretiminde Türkiye 3.'sü

Amasya'nın soğan üretiminde Türkiye 3.'sü olduğuna dikkat çekip bu ürüne coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Amasya Valisi Mustafa Masatlı da “İki yıl önce coğrafi işaretli ürün sayımız dörttü, bugün 14 oldu. Kısmet olursa 38 olacak” diye konuştu.

40 yıldır ilçedeki bereketli tarlalarda gün boyunca çalışan tarım işçisi Hanife Karaca ise hasadına başladıkları soğanın lezzetiyle nam saldığını söyledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen Suluova soğanı coğrafi işaret tanıtım programına Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile diğer yetkililer de katıldı.