Suluova suya teslim: İş yerleri ve yollar göle döndü

Amasya'nın Suluova ilçesi sağanak yağış ve dolunun ardından suya teslim oldu. Suluova Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini sular bastı, yollar göle döndü, araçlar suların içinde kaldı.

Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış sonrası vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Mağdur olan vatandaşlardan Orhan Önder, “Sanayi Sitesi'nin alt kısmını sel suları almış vaziyette. Şiddetli yağan her yağmur sonrası burası böyle oluyor. Yetkililerden buradaki sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz” dedi.

Sağanak ve dolunun ilçede etkili olduğunu anlatan Osman Altundaş da uzun süre iş yerlerinin içinde mahsur kaldıklarını söyledi.