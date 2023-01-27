İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suluova TSO Başkanı Aksu: “Sanayideki elektrik, doğalgaz indiriminin ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak”

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, “Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13,3 ile yüzde 17,2 arasındaki indirimin üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak” dedi.


Turgut Aksu, özellikle ihracatta rekabetçiliğe olumlu etkisinin görüleceği indirimin de etkisiyle 2023 yılının üretim yılı olacağına inandığını belirtti.


Aksu, “Türk sanayicisi, tüccarı adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve talepte bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.