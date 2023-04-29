Suluova TSO'dan 80 gencin meslek eğitimi için AB destekli istihdam projesi

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası'nın 359 bin euro bütçeli “Renklerimizle istihdama katılıyoruz” projesinde imzalar atıldı. Proje ile 80 gence iç mimari ve dekorasyon alanında eğitimler verilecek.

Ankara'daki imza programına katılan Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, “İlçemiz başta olmak üzere bölgemizde eğitimde ve istihdamda olmayan, özellikle kadınlara öncelik verilerek tüm gençler için iç mimari ve dekorasyon sektöründe gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması bakımından çok önemli bir projeye imza attık” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının desteklediği projenin detaylarını açıklayan Turgut Aksu, “Yaptığımız AB projelerine bir yenisini daha katmanın gururunu yaşıyoruz. Haziran ayında başlayacak olan kurs ve seminerler bir yıl sürecek. Projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm proje ortaklarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Projeyle ne eğitimde ne de istihdamda olmayan gençler için sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılmasının hedeflendiğine işaret eden Aksu, “İş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması öngörülüyor. Suluova ilçemiz ve çevresinde eğitim ve iş imkanı olmayan 80 gencimize günün koşullarında en son teknikler gözetiminde eğitimler verilecek. Çalışma ortamına adapte etmek suretiyle bir meslek sahibi yapmak istediğimiz gençlerimize iç mimari, boya ve dekorasyon alanında mesleki eğitim ve kişisel gelişim seminerleri verilecek. Böylece ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında bizim de katkımız olacaktır” şeklinde konuştu.