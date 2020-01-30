Suluova TSO'dan deprem bölgesine yardım

835 adet yorgan başta olmak üzere 60 adet çocuk botu ürün gruplarından oluşan yardım malzemeleri kamyona yüklenerek deprem bölgesine doğru yola çıktı.

TOBB tüm illerdeki oda ve borsaları ile AFAD koordinasyonunda, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya il ve ilçelerinde meydana gelen depremin için harekete geçti. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar gönderilmeye başlanırken Suluova TSO da depremden mağdur olan vatandaşların acısına ortak oldu. 835 adet yorgan başta olmak üzere 60 adet çocuk bottan oluşan yardım malzemeleri Elazığ ve Malatya ilerine ulaştırılmak üzere kamyona yüklendi.

Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu ve Amasya AFAD yetkilileri yardım malzemelerini taşıyan konvoyu uğurladı.