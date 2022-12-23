‘Suluova yaşam merkezi' için ilk kazma vuruldu

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un vizyon projelerinden olan “Suluova Yaşam Merkezi” için ilk kazı çalışmaları başladı. Eski cumartesi pazarı yerine inşa edilecek 4 katlı merkezin içerisinde sinema, tiyatro, sergi ve spor salonları ile işyerleri yer alacak.

Başkan Üçok, “İlçemizi daha yaşanılabilir ve modern bir kent haline getirmek için vaatlerimizden biri olan ‘Suluova Yaşam Merkezi' projemize ‘bismillah' diyerek yapımına başladık. Hayırlı olsun” dedi.

Suluova'da bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Üçok, “Suluova'mızın tarihine ve ilklere imza atmanın mutluluğu ve gururuyla vizyon projelerimiz arasında yer alan "Yaşam Merkezimiz" için kazı çalışmalarına başladık. Cenabı Allah kazasız belâsız tamamlamayı, hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı nasip etsin. Suluova halkımız her şeyin en iyisine layık. Şehrimize değer katacak bir vizyon projemizi daha hayata geçiriyoruz. Yapım süresi 460 iş günü olup bodrum dahil 4 katlı olan ve içerisinde sinema, tiyatro, sergi ve spor salonları ile işyerlerinin bulunduğu bu güzel eserimizin şimdiden ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.