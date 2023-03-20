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Suluova Yaşam Merkezi inşaatı yükselmeye başladı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un vizyon projelerinden olan ‘Suluova Yaşam Merkezi’nin inşaatı yükselmeye başladı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un vizyon projelerinden olan ‘Suluova Yaşam Merkezi'nin inşaatı yükselmeye başladı. Eski cumartesi pazarı yerine inşa edilecek 4 katlı merkezin içerisinde sinema, tiyatro, sergi ve spor salonları ile işyerleri yer alacak.


İnşaatta incelemede bulunan Başkan Üçok, “Söz verdik, hayal kurduk. Hamd olsun hayalimizi gerçekleştirmeye adım adım ilerliyoruz” dedi.


Suluova halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Fatih Üçok, “Şehrimize değer katacak bir vizyon projemizi inşa ediyoruz. Tamamlandığında burası çok güzel olacak” diye konuştu.

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