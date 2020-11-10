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Suluova'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Suluova'da törenlerle anıldı.


Düzenlenen anma töreninde, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Abdullah Şen ve Belediye Başkanvekili İzzet Balcı tarafından çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çalarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile son buldu.


Anma programına ayrıca, Cumhuriyet Başsavcı Oğuzhan Oğul, Jandarma Komutanı Ramazan Alagül, Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel, MHP İlçe Başkanı Rıfat Uzun, CHP İlçe Başkanı Vedat Güdek, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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