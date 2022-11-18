Suluova'da ahşap ev alev alev yandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında tek katlı ahşap ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Taşkın Sokak'ta eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşayan Mesut Çeken'e ait evde yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede çatı katını sardı. Rüzgarında etkisiyle yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda İtfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Anne ve 5 çocuğu itfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Alevlerin çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.