Suluova'da akıllı serada kadınlara eğitim için imzalar atıldı

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde kurulacak akıllı serada kadınlara eğitim verilmesi planlanan ‘Akıllı seralar, üreten kadınlar, güçlü yarınlar' adlı proje için imzalar atıldı. Proje çerçevesinde otomasyonlu modern serada kadın öncelikli belirlenecek kursiyerlere uygulamalı eğitim verilecek.

Proje anlaşmasını imzalayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, çok önemli bulduğu projeyle gelişen teknolojilerle birlikte tarım sektörüne yönelik cinsiyet odağında kadın işgücü talebi ile kadın işgücü arzını olabildiğince buluşturarak istihdamın desteklenmesi, işsizlik oranının azaltılarak daha çok kişinin sürekli olan iş sahalarında istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Cinsiyet eşitliği odağında geleceğin insana yakışır işleri yaklaşımının desteklenmesi hibe programı çerçevesinde yürütüleceğini belirten Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin ise, “264 bin 825 Euro'luk projemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından geçici kabulü gerçekleşti. Bu bağlamda çok mutluyuz. Projemizin üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Düzenlenen imza programına Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Suluova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kutluay, proje yazarları Yasemin İpekçi ve Aynur Özdemir, proje yürütme ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Veli Çeliktaş ile Şahin Özdemir de katıldı.