Suluova'da Akşemseddin Camisi dualarla ibadete açıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapımı tamamlanan Akşemseddin Camisi ve Kuran Kursu'nun açılışı dualarla yapıldı.

Fatih Mahallesi'nde yapımı tamamlanan caminin açılışına katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Camilerimiz sadece namaz kılınan yerler değildir. Mahallelinin toplandığı, sorunların görüşüldüğü ve dini bilgilerin edinildiği yerlerdir” dedi.

11 ayın sultanı Ramazan ayına birkaç gün kala heyecanın arttığına değinen Üçok, “Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış getirmesini, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte nice Ramazanlar ve sonrasında idrak edeceğimiz bayramlarda buluşmak ümidiyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunan törende İl Müftü Vekili İhsan Caner'in yaptırdığı duanın ardından cami ibadete açıldı.