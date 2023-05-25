Suluova'da aniden bastıran sağanak ve dolu yolları göle çevirdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 gün üst üste aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı.

Amasya'nın Suluova ilçesi, 2 gün üst üste aniden bastıran sağanak ve dolu yağışına teslim oldu. Sağanak nedeniyle ilçede yollar göle döndü, iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü. Araçlar suların içinde kaldı, vatandaşlar ise nehir gibi akan suların içinde güçlükle hareket etmeye çalıştı. Belediye ekipleri yolları kaplayan suyun tahliyesi için rögarları açmaya çalıştı. Esnaflar da su basan iş yerlerini temizledi.

Muhammed Hüsrev Çakan isimli vatandaş, iki gün art arda karşılaştıkları felaketin şokunu yaşadıklarını söyledi. Mehmet Can Şimşir isimli esnaf da, “Hayatımda böyle uzun süreli bir dolu yağışı görmemiştim. Her yer bembeyaz oldu” diye konuştu.