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Suluova'da asfalt çalışmaları

Amasya’nın Suluova ilçesinin bütün yollarını daha modern ve konforlu yapmak için gayret gösteren belediye, Pazar Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.

Amasya'nın Suluova ilçesinin bütün yollarını daha modern ve konforlu yapmak için gayret gösteren belediye, Pazar Mahallesi'nde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.


Konuyla ilgili bilgi veren Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “İlçemiz genelindeki birçok cadde ve sokağı güzelleştiren belediyemiz, zemin iyileştirme ve tesviyesi tamamlanan cadde ve sokakları asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz geçtiğimiz günlerde Pazar Mahallesi Dere Caddesi, Kıraç, Çoruh, Şimşek, Kumluk, Balcı, Erçin, Derya ve Otluk Sokak'ta başlattığı asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Daha modern Suluova için çalışmalarımız belirlenen programlar dâhilinde devam edecek” dedi.

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