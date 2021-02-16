Suluova'da ekiplerin yoğun kar mesaisi

Amasya'nın Suluova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı.

İlçe merkezinde beklenen kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan gece geç saatlere kadar yürütülen çalışmalarda ise ilçe belediye personelleri, yorulmadan işlerine devam etti ve yolların ulaşıma kapanmamasını sağladı. İlçede birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Öte yandan vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Suluova Belediyesi ekipleri canla başla çalışıyor. Ana arterler başta olmak üzere ilçenin bir çok notasında kar temizleme çalışmaları gece geç saatlerine kadar devam etti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kar yağışının başlamasıyla birlikte hemşehrilerimiz yarın işine rahatça gidebilsin, acil durumlarda gecikme olmasın ve mağduriyet yaşanmasın diye tuzlama yapan ekiplerimiz ile birlikteyiz. Kar yağışında önlemleri alarak sahada etkili çalışmalar yapan ekiplerimizi tebrik ediyor, tüm hemşehrilerimizi dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.