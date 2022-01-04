Suluova'da içme suyu arıtma tesisinin inşası tamamlandı

Suluova Belediyesi'nin depolanmış içme sularını arıtmak için çalışmalarına başladığı içme suyu arıtma tesisinin inşası tamamlandı. Deneme sürecinin ardından içme suyu hattına yeni sistemden arıtılmış su verilmeye başlanacak.

Oğulbağı mevkiinde 8500 metrekare alan üzerine kurulan ve maliyeti yaklaşık 12 milyon lirayı bulan tesiste incelemede bulunan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “En büyük projelerimizden bir tanesi olan içme suyu arıtma tesisimizin montaj çalışmalarını tamamlayarak deneme aşamasına geçtik. Gelecek nesillere daha modern, temiz ve daha yaşanılabilir bir Suluova bırakmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 2022 yılı Suluova yılı olacak” diye konuştu.

Başkan Üçok, inşası 6 ay süren tesisin hizmete alınmasıyla özellikle aşırı yağışlar ve mevsim geçişlerinde yaşanan bulanıklık sorununun da son bulacağını vurguladı.