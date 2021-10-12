Suluova'da iki katlı ahşap ev yangında küle döndü

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Seyfe köyünde iki katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Dursun Vanlı'ya ait evden dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek için Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri de destek oldu. Saran alevlerin söndürüldüğü yangın sonrası evin eski halinden eser kalmadı.

Can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin jandarma tarafından inceleme başlatıldı.