Suluova'da kaldırım çalışmaları

Suluova İlçe Belediye Başkanı Fatih Üçok, "belediyemiz cadde ve sokaklarımızı bordür, kaldırım ve kilit parke taşlarıyla nakış gibi işlemeye devam ediyor" dedi.

Maarif Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde çalışmaları sürerken Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Belediyemiz, öğrencilerin ve hemşehrilerimizin yaya gidiş gelişlerini daha güvenli sağlamak ve yapılan işi en kısa sürede tamamlamak için Maarif Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde başlattığı bordur, kaldırım ve parke çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. ‘Cadde ve Sokaklarıyla Daha Modern Suluova İçin' çalışmalarımız belirlenen programlar dâhilinde devam edecek" diye konuştu.