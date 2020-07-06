Suluova İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre Suluova'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı.

Toplantıda şu karar açıklandı:

"İlçe merkezinde 06.07.2020 ve 31.07.2020 tarihleri arasında mahalle ve sokak aralarında düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit, taziye gibi etkinliklerin Covid-19 salgınının yayılma riskini artıracağından dolayı kontrolünün ve denetiminin sağlanmasının mümkün görülmemesi sebebiyle kısa süreliğine yasaklanmasına, düğün salonlarında ve köylerde ise(mevlit, taziye, asker uğurlamaları hariç tutulmak kaydıyla) bu tarz etkinliklerin belirli denetimler altında ve açıklanan gerekli kurallara uyulması şartıyla düzenlenmesine karar verilmiştir" denildi.