İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Suluova'da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı

Amasya’nın Suluova ilçesinde kullanıma kapalı bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kullanıma kapalı bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle Atatürk Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında alevlere Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bitişikteki binalara sıçramasından endişe edilen alevler yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu güçlükle söndürüldü.


Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.