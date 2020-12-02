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Suluova'da mevsimsel çiçekler toprakla buluşuyor

Suluova Belediyesi ilçenin yeşil dokusunu artırmak ve görselliğini zenginleştirmek adına mevsimsel çiçekleri toprakla buluşturuyor.


Ekipler, kış aylarının gelmesi ile birlikte daha güzel bir görünüme kavuşturmak için mevsimlik çiçeklerle donatıyor. Şehrin birçok alanında kışlık çiçek dikilmeye başlandı.


Belediye Başkanı Fatih Üçok şehrin güzel görünümüne katkıda bulunmak amacıyla mevsimlik çiçek dikimine başladıklarını söyledi. “Şehrimizin güzelliğine güzellik katıyoruz” diyen Başkan Üçok, “Şehrimizin güzel ve rengarenk görünmesi amacıyla her sene bu dönemlerde yaptığımız mevsimlik çiçek dikim çalışmamıza start verdik. Suluova'mızın yeşil dokusunu artırmak ve görselliğini zenginleştirmek adına mevsimsel çiçeklerimizi toprakla buluşturuyoruz. Kış aylarında da şehrimizin canlılığını ve cazibesini korumak için parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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