Suluova'da okullardaki hazırlıklar masaya yatırıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplantı düzenlendi.

Okul müdürleriyle yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okullarda alınan tedbirler ile uzaktan eğitim sürecini değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, 6 Eylül'de ders zilinin çalacağı andan itibaren eğitimcilere büyük görev ve sorumluluklar düşeceğini belirtti.

Maske kullanımı, mesafe ve temizliğe dikkat çeken Davu, okullara sınıf, kütüphane, kantin, yemekhane, pansiyon gibi ortak yaşam alanlarının her gün dezenfekte edileceğine vurgu yaptı.