İhlas Haber Ajansı

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Suluova'da park halindeki araç yandı

Amasya’nın Suluova ilçesinde park halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde park halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Dilek Sokak'ta Arif Çakır'a ait park halindeki 05 ADA 901 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmında başlayan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlara panik yaşatan alevler söndürüldü.


Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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