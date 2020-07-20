Suluova'da parklar yenileniyor

Çocukların güven içerisinde oyunlar oynayıp eğlenceli vakitler geçirmesi için başlattığı bakım onarım seferberliği kapsamında Eymir Mahallesi parkında çalışmalarını tamamlayan ekipler, Şeker Mahallesi Yelpaze Sokaktaki parkta bugün itibariyle çalışma başlattı.

Yapılan bakım onarım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Üçok, ”Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın daha temiz, daha huzurlu ortamlarda hem dinlenmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri için Suluova Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki parklarda bakım onarım ve yenileme çalışması başlattık. Eymir Mahallesi parkındaki çalışmalarımızı tamamlamamızın hemen ardından bugün itibariyle Şeker Mahallesi Yelpaze Sokaktaki parkımızı yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarıma başladık. Mahalle sakinlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.