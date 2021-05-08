Suluova'da protokolden pazar yerinde korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Amasya'nın Suluova ilçesinde de protokol tarafından pazar yerinde korona virüs denetimi yapıldı.

Suluova Kapalı Pazar Yeri'ndeki denetimlere İlçe Kaymakamı Abdullah Şen ve Belediye Başkanı Fatih Üçok da katıldı. Pazarcı esnaflarını tek tek denetleyen ekipler, sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti.

"Esnaflar ve vatandaşlar kurallara oldukça dikkat ediyorlar"

Korona virüs riskinin devam ettiğini ve tüm vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hijyenik olması gerektiğini belirten Başkan Üçok, "Bugün ilçe protokolümüz ile beraber ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız ve hizmet eden esnaflarımızı denetledik. Bugün denetimlerimizde gördük ki vatandaşlarımız ve esnaflarımız denetimlere yüzde 99 uymaktalar, sosyal mesafe kuralına, maske takmaya ve hijyenik olmaya oldukça özen gösteriyorlar. Bu güzel tutumlarından dolayı esnaflarımıza, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyor, ayrıca tüm hemzelerimin bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum“ diye konuştu.

"Ülkemizde olduğu gibi Suluova'mızda da vaka sayıları azaldı"

Tüm Türkiye'de vaka sayılarında görülen düşüşün Suluova'da olduğunu söyleyen Başkan Üçok, "Virüs belasından Cenab-ı Hak bizleri bir an evvel kurtarsın. Tedbirlerimiz önemli tedbir aldığımız müddetçe virüs bizden daha güçlü değildir. Bunu gördük kapanma ile birlikte vaka sayıları tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de azaldı. Bu sayıları da sıfırlayacağımıza canı gönülden inanıyorum, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.