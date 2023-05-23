Suluova'da sağanak ve dolu 4 köyde arazileri vurdu

Amasya'nın Suluova ilçesinde köylerdeki arazileri sağanak ve dolu vurdu. Suluova Ziraat Odası Başkanı Savaş Üçok, 4 köydeki mahsullerde yüzde 60'a varan oranda hasar oluştuğunu açıkladı.

Akören, Çukurören, Eğribük ve Tafra köylerinde sağanak ile dolu yağışının ekili alanlarda hasara yol açtığını belirten Savaş Üçok, “Yapılan ilk değerlendirmeler göre soğan, şekerpancarı, buğday, yeşil mahsullerde ve meyvelerde bölge bölge yüzde 40-60 oranında hasar oluştu” dedi.

Suluova Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince hasar tespit çalışmalarının devam ettiğine değinen Üçok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah daha büyük felaketlerden korusun. Ziraat odası olarak tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Çiftçilerimizin zararlarının telafisi için bütün kurumlar nezdinde gerekli girişimler ivedilikle yapılacaktır. Temsili ile yetkili olduğumuz çiftçilerimizin dün olduğu gibi her zor anlarında yanında olmak birinci önceliğimiz ve her zaman öyle olacaktır” ifadelerini kullandı.