Suluova'da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Suluova Belediyesi dezenfekte ekipleri korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgının başladığı günden bu yana titizlikle gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde de sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı. Suluova ilçesindeki 16 okulda sınav salonları, koridorlar ve tuvaletler ekiplerce dezenfekte edildi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Liselere Geçiş Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar dileyerek, “Hafta sonu geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz eğitim kademelerini yükseltecek önemli bir sınava girecek. Ülke olarak önemli günlerden geçtiğimiz bu günlerde öğrencilerimizin sağlığı bizler için çok değerli. Biz de Suluova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizle hafta sonu sınava girecek öğrencilerimizin okullarında dezenfekte ve çevre temizliği yaparak okullarımızı steril hale getirdik. Sınava girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.