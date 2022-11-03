Suluova'da trafik kazası: 3 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sadık Aydoğdu yönetimindeki 05 LL 674 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi kavşağında Erkan Yalçınkaya'nın kullandığı 05 RD 950 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Döndü Aydoğdu da yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.