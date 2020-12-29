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"Suluova'da Yaşam" yarışmasının kazananları belli oldu

Suluova Belediyesi’nin, tarım, hayvancılık ve sanayi ile ön plana çıkan Suluova’nın her biri birbirinden kıymetli yer altı zenginliklerini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediği “Suluova’da Yaşam" isimli ödüllü fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Suluova Belediyesi'nin, tarım, hayvancılık ve sanayi ile ön plana çıkan Suluova'nın her biri birbirinden kıymetli yer altı zenginliklerini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediği “Suluova'da Yaşam" isimli ödüllü fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.


Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri "Suluova'da Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasına 30 ilden 104 katılımcının 346 fotoğraf ile katıldığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Birbirinden başarılı fotoğraflar arasından en iyilerini seçmekte bir hayli zorlandık. Tüm katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bize Suluova'mızı niye bu kadar çok sevdiğimizi gösterdiler" ifadelerini kullandı.


Yarışmayı kazanan isimler ve fotoğraflar Suluova Belediye resmi internet sitesinde yayınlandı.

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