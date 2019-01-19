Suluova'da Yeni Şeker Camisi'nin temeli atıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde inşasına başlanan Yeni Şeker Camisi'nin temeli dualarla atıldı.

Aynı anda 3 bin 500 kişinin namaz kılabileceği caminin bölgenin en büyük ibadethanesi olacağını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Yarım asırlık bir özlemin giderilmesine tanıklık ediyoruz. Tarihe not düşebiliriz. Hakikaten Suluovamızın en büyük ihtiyaçlarından birisi şehir meydanı ve büyük bir meydan cami idi. Bizden önce birçok yerel yöneticilerimiz bu hevesle gayret ettiler. Cenab-ı Allah bu eserde bizlere büyük bir görev verdi. İnşallah temeli ile birlikte tamamlamayı da Rabb'im bizlere nasip eder” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın da olduğu alana inşa edilecek cami ile yol arasına 2 katlı 300 araçlık otoparkın da yapılacağını anlatan Üçok, “Hemen çok yakınında 20 bin metrekarelik yeşil alanımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği Millet Parkı. Suluova'nın Millet Parkı hemen görmüş olduğunuz bu yeşillik ile başlıyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yaz boyunca emeğinize gayretimizi oraya vereceğiz” diye konuştu.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, diğer yetkilileri ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı törenin sonunda birlikte dua edildi.