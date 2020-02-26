İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suluova'da yeni yollar açılıyor

Amasya Suluova Belediyesi, kolay ulaşım sunmak amacıyla başlattığı yol açma çalışmalarına Bireylül Mahallesi Bağlar Caddesi’nde tüm hızıyla devam ediyor.

Amasya Suluova Belediyesi, kolay ulaşım sunmak amacıyla başlattığı yol açma çalışmalarına Bireylül Mahallesi Bağlar Caddesi'nde tüm hızıyla devam ediyor.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İmar uygulamaları tamamlanmış ve ihtiyaç görülen gerekli yerlerde yeni yolların açılması sağlanarak, hemşehrilerimizin bölgelerdeki ulaşımlarını daha hızlandırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz Bireylül Mahallesi'nde Hicret, Sevgi, Piyale ve Oruç Reis Sokağı, Bağlar Caddesi'ne bağlayacak olan yollarda taş serme ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.