Suluova'da zabıtadan berberlere denetim

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması amacıyla çeşitli meslek guruplarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler tarafından berberlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde sağlık koşullarına uygunluk, çalışma belgelerinin olup olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluk, hijyen ve steril koşullara uygunlukla müşterilere karşı tutum ile davranışları açısından kontrol edildiği bildirildi.