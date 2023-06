Suluovalı besiciler bayram ediyor: “Bu sene kurbanda para kazandık”

Kırmızı et üretiminin önemli merkezlerinden Amasya'nın Suluova ilçesinde besiciler bu yılki kurbanlık satışlarından çok memnun. Yaklaşık 20 yıldır besicilik yapan Eyüp Köksal, “Satışlardan memnunuz. Çok şükür hayvanlarımızı sattık. Besici bu sene kurbanda para kazandı. Diğer yılara göre bu sene iyi oldu” dedi.

Günlük hayatta fiyatların yükselirken çalışanların maaşlarının da arttığını belirten Mustafa Akdil, “Her zaman alıcıya pahalı, satıcıya ucuz gelmiştir. Ama yem, saman, enflasyon oranların göre hesaplarsak fiyatlar bence normal. Her şey yüzde yüz katladı. İnsanların geliri de katladı" diye konuştu.

"Baklava nasıl et fiyatını geçer anlayabilmiş değilim"

Besici Uğur Acar, kurbanlık et fiyatıyla baklava fiyatını kıyasladı. Canlı hayvanın kilosunun mezbahada 230 liradan kesilirken bir kilo baklavanın 400 liradan satıldığını öne süren kurban satıcısı Acar, “Bana göre et fiyatları uygun. Türkiye'de tek yükselmeyen şey olarak eti görüyorum. Bugün bir kilo et mezbahada 230 lira. Ama bir kilo baklava 400 lira. Baklava nasıl et fiyatını geçer anlayabilmiş değilim” şeklinde konuştu. Hayvan pazarında satış yapan Acar şöyle devam etti:

“Kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla oranla üçe bile katlayamadı. Ama diğer ürünlere baktığımız zaman çoğu ürün dörde, beşe, altıya katladı. Bunun yanında et fiyatlarının çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Eski zamanlarda bir tosuna iki Toros marka otomobil alınıyordu. Bugün iki tosun satılacak da ancak iki Toros otomobil parası çıkacak."

Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Deniz Mutaf ise, “Şu an satışlar güzel. Fiyatlar yüksek. Vatandaşı yormamak için uğraşıyoruz. Yoğun talep var. Büyükşehirlere gidenlerin tükendiğini duyuyoruz. Satıcı bu yıl kazanıyor. Geçen yıldan elinde olan hayvanla kazandılar. Ama sattığı hayvanın yerine hayvan alamayınca kazanamadığını anlayacak” ifadelerini kullandı.