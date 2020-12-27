Suluova'ya Millet Bahçesi

25 bin metrekare alana yapılacak Millet Bahçesi, şehrin ortasında bölgenin çehresini değiştirecek yeşil bir kuşak oluşturacak. Her mevsim güçlü bir peyzaj dokusu sunacak olan Millet Bahçesi, sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

Her yaşa hitap edecek özelliklere sahip bir projeyi ilçe halkının hizmetine sunmak için gün saydıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "3 etaptan oluşan ve tamamı 25 bin metre olan bu projemiz ile Suluova'mızın cazibesi daha da artacak. Peyzaj çalışmalarıyla dört mevsim yeşilliği ve renk çeşitliliğini koruyacak olan Millet Bahçemiz, huzurlu bir gün geçirerek dinlenmek isteyenlere doğanın içinde güzel bir gün vaat ediyor. Millet Bahçemiz, hemşehrilerimizin yeşille buluşabileceği, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği merkezi bir konumda yer alıyor. Piknik alanlarında aileler sevdikleriyle keyifli zaman geçirirken çocuklar da oyun parkurlarında eğlenecek" şeklinde konuştu.

3 etaptan oluşan projede bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip millet kıraathanesi ve yine içerisinde internet erişim merkezi, kütüphane, süreli ve süresiz yayınlar odası, ders çalışma üniteleri, mescit ve tuvalet olacak.