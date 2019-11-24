Süper Lig oyuncularından kadına şiddete pankartlı tepki

Etap maçları Kapsamında Süper Lig sporcuları “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” pankartı ile sahaya çıktı.

Ev sahibi Amasya Belediye Gençlik Spor ile Konya Selçuklu Belediyespor arasında oynanan Süper Lig hokey müsabakasında; “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” pankartı ile sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları başarılı bir oyun sergiledi. Karşılaşma 7-4 Amasya Belediyesi Gençlikspor'un galibiyetiyle son bulurken sporcular kadına şiddete karşı pankart açarak tepki gösterdi.