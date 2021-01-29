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Şüpheli araçtan bonzai ve Afyon sakızı çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçtan kannabinoid (bonzai) ve Afyon sakızı ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçtan kannabinoid (bonzai) ve Afyon sakızı ele geçirildi.


Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan, imal edip ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yapılan analiz çalışmaları hız kesmiyor.


Narkotik ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta ve araçtaki şahısların üzerinde yapılan


aramada; 82,94 gram sentetik bonzai ve 2,26 gram Afyon sakızı elde edildi.


Araçta bulunan V.G. (39) ve E.H. (53), ekipler tarafından gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliye sevk edilecek.

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