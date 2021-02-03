İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüphelinin üzerinden esrar ve uyuşturucu hap çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, İ.G. (31) isimli şahsı takibe aldı. Buğdaylı Mahallesi'nde aracı durdurulan İ.G. isimli şahısın aracında ve üzerinde arama yapıldı.


Polisler yaptığı aramada, İ.G.'nin üzerinden 2,40 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza hapı buldu. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.