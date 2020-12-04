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Sürücüleri durdurdular, yaya önceliğine dikkat çektiler

Amasya’nın Taşova ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ve Kaymakam Mustafa Berk Çelik’in eşlik ettiği denetim ve faaliyetle yaya önceliğine dikkat çekildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ve Kaymakam Mustafa Berk Çelik'in eşlik ettiği denetim ve faaliyetle yaya önceliğine dikkat çekildi.



Yayaların yoğun bulunduğu Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçitlerinde ekiplerle birlikte Kaymakam Mustafa Berk Çelik sürücülere “Hak ver öncelik ver”, “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” ve “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” broşürlerini verdi.

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