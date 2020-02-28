Tarım danışmanlarına budama eğitimi

Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen eğitimin sabahki oturumunda İl Müdürlüğünde görev yapan uzman personeller tarafından hazırlanan meyvecilikte budama konulu slaytlar sunu halinde katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitimin öğleden sonraki kısmında ise ildeki meyve bahçelerinde uygulamalı olarak budama gösterildi. Budama konusunda uzman personellerce üreticilere ait bahçelerde, eğitime katılan tarım danışmanlarıyla birlikte budama yapılarak, uygulamada dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler aktarıldı.