Tarım şehri Amasya'da çilek yetiştiriciliğine destek

Amasya'da uygulanan 'Tarım Şehr-i Amasya' programı çerçevesindeki alternatif ürün tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik ‘Çilek Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında çiftçilere çilek fidesi, malç naylonu ve damla sulama malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği'nin himayesindeki İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde bulunan proje ile ilde yeni yaygınlaşan çilek tarımını geliştirmek, dar alanlardan yüksek gelir sağlayarak dar gelirli vatandaşların refah seviyesini yükseltmek, damlama sulama sistemini tanıtmak ve büyük şehirlere göçü bir nebze de olsa engelleme yönünde katkı sağlanması amaçlanıyor.

İl Özel İdaresi bütçeli yüzde 50 hibeli proje kapsamında merkez, Merzifon, Gümüşhacıköy, Suluova ve Taşova olmak üzere 5 ilçedeki toplam 22 çiftçiye 50 dekarlık çilek fidesi, malç naylonu ve damlama sulama sistemi malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

İlde geçen yıl toplamda 220 dekar alanda 267 ton çilek üretimi sağlanmıştı.