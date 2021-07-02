Tarlada soğanın fiyatı sudan ucuz

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da bu ürün tarlada sudan ucuza alıcı buluyor. 20 gün önce hasadına başlanan erkenci soğanın kilosu 60 ile 65 kuruşa satılıyor. Bu durum umutla ürün eken üreticiyi üzdü.

Yaklaşık 30 yıldır soğan üretimi ve yurt geneline satışını yapan Celalettin Çelik, bu yıl veriminin yüksek olduğunu belirttiği soğanın rağbet olmayınca maliyetinin altında satıldığını belirtti. Yurdun dört yanına ürün satışı yapıldığını anlatan Celalettin Çelik, “Soğanın fiyatı sudan çok ucuz. Yarım litre suyun fiyatı 1 lira. Bizim soğanımız kilosu 60 ile 65 kuruştan alıcı buluyor” dedi.

Yüzde 150 karla satıyorlar

Yurt çapında faaliyet gösteren marketlerin kendilerinden aldıkları soğanı en az iki kat fiyata satmalarına tepki gösteren Çelik, “Bizim zarar ettiğimiz ürünü yüzde 150 karla satıyorlar. Buna isyan ediyorum. Yetkililer tarafından araştırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte Amasya'ya gelen mevsimlik tarım işçisi Hasan Elmasten soğan üreticisinin durumunun kendilerini de etkilediğini anlatarak, "Çiftçiler emeğinin karşılığını alamıyorlar. Soğanın fiyatı çok düştü. Çiftçi kazanacak ki biz de kazanalım” şeklinde konuştu.

Sabahtan akşama kadar sıcakta çalışıp günde 90 lira para kazandıklarına değinen evli ve 6 çocuk babası Elmasten, “Avrupa'da insanlar günlük 8 saat çalışıyor. Bizim kazancımızın belki 10 katını kazanıyorlar” ifadelerini kullandı.