Taşova Belediyesi, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Taşova Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, yoğun olarak kullanılan yollarda kar temizleme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladılar.

Taşova'da şehir merkezi ve yüksek kesimlerinde kar e tipi nedeniyle kapanan yolları Taşova Belediyesi ekipleri açıyor. Taşova'nın yüksek kesimlerinde bir yandan yol açma ve tuzlama çalışması yürütülürken Taşova Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, koordineli bir şekilde kapanan yolları bir bir açıyor.

Ekipler, Taşova'nın özellikle yoğun yağış alan yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bölgelerde ulaşımın sağlanması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “İlçemizde kar yağışının ardından günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 24 saat esasına göre çalışan ekiplerimiz, trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı ilçemizde tüm ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışması yapacak. Ekiplerimiz, bulvar, cadde, sokak, kaldırımları ve meydanları kar küreme araçlarıyla temizliyor, buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz kentte trafik akışının rutin olarak devam edebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecek” ifadelerini kullandı.