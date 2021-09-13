Taşova Gençlik Merkezi gençleri bekliyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde çocuklara ve gençlere yönelik faaliyet gösteren Taşova Gençlik Merkezi'nden yapılacak yeni dönem faaliyetler için çağrıda bulunuldu.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, gençlerle buluşmak için gerekli olan hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Şenel yaptığı açıklamada, ”Gençlik Merkezleri Akademisinde gençlere belirli bir müfredatın işlendiği teorik eğitimler verilmekte hem de gençlerin öğrendikleri bilgileri hayatlarında kullanmalarını sağlayacak yaygın eğitim tekniklerinin kullanıldığı uygulamalı eğitimler verilmektedir” ifadelerini kullandı.