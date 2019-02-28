Taşova Kaymakamlığından ‘Eksik Yanımız Kalmasın Projesi'

Taşova Kaymakamlığı, ‘Eksik Yanımız Kalmasın' adlı projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında Belevi İlk ve Ortaokulu ile Yaylasaray Şehit Er Arif Burçak İlkokulunda zeka oyunları sınıfları açıldı. Yeni oluşturulan bu sınıfın çocuklara eğlenerek öğrenmeyi sağlayacağını belirten Kaymakam Okan Yenidünya, “Zeka oyunları çocukların zihinlerini açarak yeni şeyler öğrenmelerini sağlıyor. Öğrencilerin, yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan zeka oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır” dedi.

Öğrencilerin, düşünürken eğlenmesi ve bu sayede yeni şeyler öğrenmelerini amaçladıklarını anlatan Kaymakam Yenidünya, “İnanıyorum ki bu tür sınıflar sayesinde öğrenmek, eğlenerek daha kalıcı bir aktivite haline gelecektir. Çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırım, geleceğimize yapılan en verimli yatırımdır” diye konuştu.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yenidünya'nın incelemelerine Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Altun da katıldı.