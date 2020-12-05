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Taşova kısıtlamaya uydu

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Amasya’nın Taşova ilçesinde uyuldu.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Amasya'nın Taşova ilçesinde uyuldu.


Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taşova'da cadde, park ve meydanlar boş kaldı.


Polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, genelge dışında kalan ve sokağa çıkan hiç bir vatandaş görülmedi.

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