Taşova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yükseliyor

Başkan Öztürk, Doğu Mahallesi'nde 28 Ocak 2021'de yer tahsisi yapılarak yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatını inceledi. İnşaatta çalışan işçilerle sohbet eden Başkan Öztürk, daha sonra çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler aldı. İnşaat alanını Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ile gezen Başkan Öztürk'e, teknik ekip proje üzerinden de alanları gösterdi.

"Geleceğin sporcuları Taşova'dan yetişmeli"

Yaz ve kış mevsimlerinde kullanılabilecek olan yarı olimpik yüzme havuzuyla ilgili açıklama yapan Başkan Öztürk, “Taşovamızda genç nüfus çoğunluktadır. Bu gençlerimizin spor ihtiyacını karşılamak amacıyla Doğu Mahallemizde inşaatı devam eden kapalı yüzme havuzumuzun inşaatını, Gençlik Merkezi Müdürümüz Sercan Şenel ve teknik ekibimizle birlikte ziyaret ettik. İnşaatımız, kapalı yüzme havuzudur, ısıtmalıdır. Yani kış, yaz kullanabilecek bir tesis olacaktır. Bu tesisimizin inşaatı hızla ilerlemektedir. İnşallah daha sonrasında halkımızın hizmetine sunacağız. Taşova Belediyesi olarak yolların, parkların, temizliğini yaparken, gençlerimizi de ihmal etmek istemiyoruz. Geleceğin sporcularının Taşova'dan yetişmesini ve ilçemizde sporla sağlıklı bir nesil yetişmesini arzu ediyoruz. Kış sonuna bitmesi planlanan yüzme havuzunun ilçemize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecektir” ifadelerini kullandı.

POMEM kursuna ziyaret

Başkan Öztürk, kapalı spor salonunda Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) için, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Gençlerle buluşan Başkan Öztürk, kendilerine girecek oldukları POMEM sınavında başarılar dileklerinde bulunarak, baklava ikramında bulundu.

Gençler de Başkan Öztürk'e teşekkür ettiler.