Taşova Yüksekokulu'na 'Sıfır Atık Yetki Belgesi'

Gerçekleştirilen toplantıya Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Kurt, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Çakır, Öğr. Gör. Bayram İlter ile idari personeller katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ile Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Kurt'a Temel Seviye Sıfır Atık Yetki Belgesini teslim etti.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Kurt konuşmasında “Yüksekokulumuz, öğrencilerimiz ve personelimizle birlikte, ülkemizin milli ekonomisine katkı sağlamak, israfın önüne geçmek, çevresel risklerin azaltılması ve ayrıca çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde geliştirilmesine katkı sağlamak adına çalışmalara devam edecektir" dedi

Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu bağlamda Amasya Üniversitesi bütün yerleşkelerinde sıfır atık çalışmalarını en iyi bir şekilde tamamlamaya çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ise ülke çapında başlatılan Sıfır Atık projelerinin önemini vurgulayarak Amasya Üniversitesi bünyesinde yürütülen geri dönüşüm çalışmaları ile Sıfır Atık Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen projelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.