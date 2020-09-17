Taşova Yüksel Akın MYO Müdürlüğüne Kurt atandı

Dr. Murat Kurt atandı.

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Demir, MYO Müdürü olarak atanan Doç. Dr. Doç Dr. Murat Kurt'a görevi teslim ederek başarılar diledi.

Doç. Dr. Murat Kurt ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bundan sonra bize düşen görev, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu'nu bir adım daha ileriye taşımak gayreti olacaktır. Hedefimiz gerekli bilgilerle donanmış, uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmektir. Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.